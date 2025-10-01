На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об увольнениях в NASA из-за шатдауна правительства США

NASA отправило более 15 тыс. сотрудников в вынужденный отпуск из-за шатдауна в США
Depositphotos

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило большую часть своей работы и отправило в вынужденный отпуск более 15 тыс. сотрудников в связи с начавшимся шатдауном федерального правительства США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления.

В публикации отмечается, что из 18 218 штатных сотрудников NASA 15 094 были временно отстранены. 2830 работников агентства остались обеспечивать «защиту жизни и имущества», 164 выполняют «обязанности, подразумеваемые законом», еще 130 — финансируют за счет иных источников.

В NASA заявили, что работа будет продолжена только по трем основным направлениям: эксплуатация Международной космической станции (МКС), сопровождение действующих спутников и реализация программы Artemis.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как шатдаун в США повлияет на курс доллара.

