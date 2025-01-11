Ученые впервые объяснили странную разновидность северного сияния

Канадские ученые из Университета Калгари впервые объяснили природу странных бело-серых пятен, иногда возникающих в небе во время полярного сияния. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Необычный феномен выглядит как структурированная область белесого цвета среди зеленых и красных полярных огней. По словам специалистов, это явление уже упоминалось в других научных материалах, однако его происхождение оставалось неясным.

Белые пятна в северном сиянии впервые удалось детально рассмотреть благодаря прогрессу в технологиях фотосъемки, которые позволили зафиксировать настоящие цвета ночного неба.

Согласно выводам команды, белые области полярных сияний имеют схожий механизм появления, что и недавно открытый феномен сильного увеличения скорости теплового излучения (STEVE).

STEVE выглядит как узкая светло-лиловая полоса в ночном небе, простирающаяся на тысячи километров. Эти дуги предположительно возникают из-за движения горячего газа на высоте около 300 километров над Землей.

По словам ученых, STEVE и белые пятна северных сияний имеют очень похожую высоту спектра, однако существуют отдельно друг от друга. Группа назвала изученное ими явление структурированным континуальным излучением, отметив, что оно определенно имеет тепловую природу.

Ранее исследователи с помощью орбитальных взрывов узнали причину колебаний северного сияния.