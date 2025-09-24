На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Язык, на котором говорит человек, влияет на его моральные суждения, выяснили ученые

Билингвы принимают разные моральные решения в зависимости от того, говорят ли они на родном языке или на втором. К такому выводу пришли исследователи из ряда европейских университетов, проведя серию экспериментов. Оказалось, в первом языке (L1) люди чаще руководствуются правилами и чувством долга, а во втором (L2) склонны к более рациональным решениям, ориентированным на общее благо. Эффект получил название «моральный эффект иностранного языка».
Об этом сообщает портал The Conversation.

Исследователи попросили 204 испаноязычных участников решить классическую «дилемму моста», где нужно выбрать, пожертвовать ли одним человеком ради спасения пятерых. Те, кто отвечал на испанском, чаще ссылались на эмоции и нормы («это убийство», «я не могу убить человека»). Те, кто рассуждал на английском, предпочитали логические аргументы («массовая гибель недопустима»).

Подобные различия подтвердились и в других сценариях. Однако, как отмечают ученые, эффект проявляется не всегда. Например, в Кипре, где английский широко используется как язык общения, ответы билингвов почти не различались в зависимости от языка.

Важную роль играет и характер дилеммы. Если решение связано с нарушением закона, различие между L1 и L2 заметнее. Если речь идет об эмоционально насыщенных, но «личных» ситуациях — например, измене партнеру, — язык почти не влияет на выбор, но влияет на то, какие эмоции человек испытывает и как о них говорит.

«Наши исследования показывают, что язык формирует не только способ выражения чувств, но и сами моральные решения. Родной язык усиливает чувство вины и склонность следовать правилам, второй язык создает дистанцию и позволяет рассуждать более холодно и логично», — отметили авторы работы.

