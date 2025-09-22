Стало известно о новом полезном эффекте «Оземпика»

Препарат «Оземпик» и его аналоги, известные как средства для снижения веса и терапии диабета, также способны напрямую защищать печень от последствий употребления алкоголя. Такой вывод сделали ученые Йельской школы медицины, исследование опубликовали в журнале npj Metabolic Health and Disease.

Так, в ходе эксперимента на мышах выяснилось, что препараты снижают активность фермента Cyp2e1, который превращает алкоголь в токсичный ацетальдегид, повреждающий печень. В результате уровень вредных метаболитов был значительно ниже, даже если мыши продолжали получать спиртное.

Но вместе с тем выяснилось, что замедленное разложение спирта повышает концентрацию алкоголя в крови и дольше удерживало ее на высоком уровне. Специалисты предполагают, что если у людей будет такая же реакция, то пациенты получат более сильное опьянение при тех же дозах алкоголя.

До этого сообщалось, что ученые из Университета Макмастера в составе научного коллектива разработали препарат для похудения орфорглипрон, который помогает снижать массу тела без инъекционного введения. Лекарство уже прошло тестирование на 3127 добровольцах из девяти стран. Все участники страдали ожирением, однако диабет у них не диагностировали.

