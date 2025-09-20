В ФИПИ назвали самые популярные ошибки в ЕГЭ по русскому языку в 2025 году

ФИПИ: более 50% участников ЕГЭ не смогли решить задание по написанию «ни» и «не»

Более половины участников ЕГЭ-2025 по русскому языку не смогли решить задание базового уровня сложности на правописание «ни» и «не». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений.

По данным института, задание 13 выполнили лишь 46% сдающих.

«Возникшие в 2025 г. трудности с написанием слова «(не) даром»: экзаменуемые не смогли правильно определить значение слова на основе предъявленного контекста», — говорится в сообщении.

Помимо этого, у 47% сдающих не возникли трудности с заданием базового уровня сложности на написание гласных «и» и «ы» после приставок. В публикации также говорится, что упражнения на употребление «ъ» и «ь» и правописание приставок, а также на знание слитного, дефисного и раздельного написания слов разных частей речи выполнили лишь 40% учащихся.

При этом наименьший процент правильного выполнения оказался с третьим заданием на применение функциональной стилистики и культуры речи. В 2024 году это задание успешно выполнили 47%, в отличие от 31% в текущем году.

До этого омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что в России необходимо разделить единый государственный экзамен по русскому языку на две формы сдачи – профильную и базовую.

Ранее в России изменили порядок поступления выпускников колледжей в вузы.