В России призвали разделить ЕГЭ по русскому языку на профильный и базовый

В России необходимо разделить единый государственный экзамен по русскому языку на две формы сдачи – профильную и базовую, считает омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. Такой подход сделает процесс сдачи экзамена для детей намного более комфортным и позволит более эффективно отобрать детей для дальнейшего обучения по филологическому профилю, заявил он НСН.

Эксперт напомнил, что в отношении математики такой механизм действует уже давно, благодаря чему у детей стало уходить меньше времени на какие-то технические задачи – например, деление четырехзначного числа на другое четырехзначное число и прочие. Важно помнить, что основная цель экзамена – это определить уровень знаний, а не подловить на чем-то, поэтому в вопросах математики все признали, что намного важнее, владеет ли ребенок самим алгоритмом решения задачи.

Что касается русского языка, то здесь нужно принять аналогичное решение, считает Володарский.

«Так мы можем отбирать людей на филологические направления. Экономисту, например, можно сдавать базовый экзамен по русскому языку. Кто поступает на языки, лингвистику - конечно, профильный экзамен. Для остальных направлений я бы оставил базовый вариант экзамена», — пояснил эксперт.

По его мнению, хуже знать язык из-за такого нововведения никто не будет, зато школьники получат больше времени на подготовку к другим предметам, необходимым им для поступления в вуз по своему направлению.

Также омбудсмен предложил к следующему году увеличить время на сдачу ЕГЭ по математике и русскому языку на полчаса, а также приступить к постепенному переходу экзамена в форму электронного портфолио. Это актуально на фоне того, что сегодня многие вузы не удовлетворяют результаты ЕГЭ, из-за чего они вводят собственные испытания для абитуриентов, подчеркнул специалист.

«Электронное портфолио может стать образовательным паспортом гражданина», — заключил Володарский.

Напомним, накануне Рособорнадзор сообщил, что завершил сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о том, что нужно улучшить в организации экзамена. Большинство поступивших предложений направлены на совершенствование порядка проведения экзаменов. Так, предлагается размещать в личных кабинетах участников ЕГЭ аудиозаписи с ответами на устную часть по иностранным языкам. Также в числе инициатив – оптимизация выдачи дополнительных бланков ответов и проверка калькуляторов, а также разрешение использования калькуляторов на профильной математике.

