Астроном предупредила, что москвичи могут остаться без затмения Венеры

Астроном Кошман: облачность может помешать увидеть затмение Венеры в Москве
NASA

Затмение Венеры в пятницу днем, скорее всего, не получится увидеть из-за облаков. Об этом сообщила ТАСС астроном, глава отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Она рассказала, что покрытие Венеры Луной можно будет увидеть на светлом небе в европейской части России.

«Самое интересное будет наблюдаться в бинокль или телескоп в моменты, когда Венера скрывается и появляется из-за диска Луны — это около 15:18 и 16:13 по московскому времени», — отметила астроном.

Она добавила, что смотреть нужно в сторону западного горизонта. Однако в столице прогнозируют пасмурную погоду, из-за этого затмение увидеть не получится. Если облаков не будет, начинать наблюдение лучше около 15:00.

Затмения — это не магия, а предсказуемое астрономическое явление, которое уже долгие столетия детально описывается учеными. Что такое лунные и солнечные затмения, когда они произойдут в 2025 году, как подготовиться к наблюдению за ними и правда ли, что они влияют на самочувствие и судьбу людей — в нашем материале.

Ранее «Газета.Ru» показала лучшие кадры «кровавой Луны».

