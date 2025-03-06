Солнечные и лунные затмения в 2025 году: когда и где наблюдать

Зрелище «кровавой Луны» или ярко сияющей солнечной короны завораживает и может показаться загадочным. Однако затмения — это не магия, а предсказуемое астрономическое явление, которое уже долгие столетия детально описывается учеными. Что такое лунные и солнечные затмения, когда они произойдут в 2025 году, как подготовиться к наблюдению за ними и правда ли, что они влияют на самочувствие и судьбу людей — в материале «Газеты.Ru».

Что такое солнечное затмение и каким оно бывает

Природу затмений определили еще древние шумеры, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, это достаточно простые астрономические явления, закономерности которых можно легко проследить.

Солнечное затмение возникает, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем, блокируя солнечные лучи для наблюдателя на определенном участке земной поверхности. Другими словами, Луна «занавешивает» Солнце целиком или частично. Поскольку диаметры Солнца и Луны на нашем небосводе кажутся примерно одинаковыми (хотя на деле диаметр Солнца гораздо больше, но и находится оно значительно дальше), эффект перекрытия создает драматический визуальный контраст.

Параметры Солнца Диаметр Солнца составляет примерно 1 391 000 км, что приблизительно в 109 раз больше диаметра Земли.



Среднее расстояние от Земли до Солнца равно 149,6 миллионов километров (или 1 астрономическая единица — AU). Однако это расстояние не является строго постоянным, так как орбита Земли вокруг Солнца имеет форму эллипса. В течение года оно колеблется:



— в перигелии (самая близкая точка) — около 147,1 млн км (в начале января);



— в афелии (самая дальняя точка) — около 152,1 млн км (в начале июля).



Основная научная предпосылка этого явления заключается в орбитальной механике, объяснил ученый. Угол наклона лунной орбиты составляет примерно 5 градусов относительно земной орбиты вокруг Солнца. Именно поэтому затмения случаются не каждый месяц, а лишь тогда, когда Луна проходит в так называемых узлах орбиты, где плоскости пересекаются наиболее выгодным образом для наблюдателя на Земле.

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Виды солнечных затмений

Полное солнечное затмение. При полном затмении солнечный диск перекрывается Луной целиком. Зрители в узкой полосе полной фазы, или полосе полной тени, могут увидеть эффект солнечной короны — атмосферу Солнца, которая проявляется сиянием вокруг лунного диска. Это очень редкое зрелище, длится оно обычно от нескольких секунд до нескольких минут.

Частичное солнечное затмение. Если Луна перекрывает лишь часть солнечного диска, мы имеем дело с частичным затмением. Наблюдать его можно в более обширной зоне, чем полную фазу. Однако это не такое грандиозное зрелище, как при полном перекрытии, ведь солнечная корона видна не столь отчетливо.

Кольцеобразное солнечное затмение. Возникает, когда Луна оказывается чуть дальше от Земли, чем в среднем, а потому видимый угловой диаметр Луны становится меньше видимого углового диаметра Солнца. В результате Луна не способна перекрыть солнечный диск полностью, и зритель видит вокруг темного лунного силуэта тонкое, яркое, желто-оранжевое кольцо.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что такое лунное затмение и каким оно бывает

Лунное затмение, в отличие от солнечного, происходит, когда Земля встает между Солнцем и Луной. В этот момент земная тень, проецируемая Солнцем, падает на лунный диск. Поскольку Земля гораздо крупнее Луны, тень способна полностью или частично закрыть Луну. Для наблюдения лунного затмения не нужно находиться в узкой полосе — лунные затмения видны на всей ночной стороне Земли.

Главный принцип лунного затмения тот же, что и у солнечного: оно может произойти лишь тогда, когда Луна пересекает узел своей орбиты в период полнолуния. Если бы лунная орбита не имела наклона, лунные затмения следовали бы за каждым полнолунием. Но благодаря угловому отклонению порядка 5 градусов такое «шоу» не происходит ежемесячно.

Параметры Луны Средний диаметр Луны составляет 3 474 км, что примерно в 3,7 раза меньше диаметра Земли. Солнечный диск в 400 раз больше лунного, но и находится в 400 раз дальше, из-за чего их видимые размеры на небе почти совпадают.



Среднее расстояние от Земли до Луны — 384 400 км. Однако, как и в случае с Солнцем, это расстояние варьируется из-за эллиптической орбиты Луны:



— в перигее (самая близкая точка) — около 363 300 км;



— в апогее (самая дальняя точка) — около 405 500 км.



Виды лунных затмений

Полное лунное затмение. Во время полного лунного затмения лунный диск целиком оказывается в глубине земной тени. При этом Луна не исчезает полностью с небосвода, а приобретает насыщенный красновато-коричневый оттенок. Этот цвет — результат прохождения солнечного света сквозь атмосферу Земли, которая рассеивает часть синего света и пропускает в основном красные оттенки. Зрелище необычное: Луна словно окрашивается в кроваво-красный цвет.

Частное (частичное) лунное затмение. Если Луна не вся погружена в тень Земли, мы наблюдаем частичное затмение. В этом случае на диске появляется тень неправильной формы. Это может выглядеть так, будто кто-то откусил кусок от лунного круга. Частичное затмение тоже зрелищно, но при нем не возникает красного оттенка, как при полном погружении в тень.

Полутеневое лунное затмение. Самое слабо выраженное из лунных затмений. Луна попадает не в полную тень Земли (умбру), а в полутень (пенумбру). В этом случае лишь немного снижается яркость лунного диска, и иногда рядовые наблюдатели не замечают этого потемнения вовсе.

Когда в 2025 году произойдут солнечные и лунные затмения

Затмение — одно из самых зрелищных астрономических явлений, которое можно наблюдать невооруженным глазом. Это событие привлекает не только любителей астрономии, но и ученых, ведь в это время появляются редкие возможности для изучения солнечной короны, верхних слоев земной атмосферы и других космических процессов. Всего в 2025 году ожидается четыре лунных и солнечных затмения, которые можно будет наблюдать в разных регионах Земли.

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Солнечные затмения 2025 года

Частичное солнечное затмение — 29 марта 2025 года

📍 Зона видимости — затмение можно будет наблюдать в некоторых регионах Северного полушария, включая части Европы, Азии и Северной Африки. В России наибольшая фаза будет заметна на северо-западе страны, особенно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где Луна закроет почти четверть солнечного диска.

В центральной части России, включая Москву, затмение будет менее выраженным — покрытие Солнца составит всего 7%. В восточных регионах страны оно практически не будет заметно.

🌞 Особенности — это частичное затмение, при котором Луна закроет лишь часть солнечного диска, создаст эффект «солнечного серпа». В зависимости от местоположения наблюдателя степень покрытия будет различной, но даже небольшое затемнение Солнца — редкое явление, которое стоит увидеть.

Частичное солнечное затмение — 21 сентября 2025 года

📍 Зона видимости — максимальная фаза затмения будет наблюдаться в Южном полушарии, охватывая южные районы Южной Америки, Антарктиду и акватории Тихого океана.

Так как затмение происходит в южных широтах, в России его не будет видно. Для наблюдения придется отправиться в путешествие к южным континентам или следить за трансляциями обсерваторий.

🌞 Особенности — чем южнее расположение наблюдателя, тем более выраженным будет эффект.

Лунные затмения 2025 года

Полное лунное затмение — 14 марта 2025 года

📍 Зона видимости — затмение будет видно на всей ночной стороне Земли, включая большую часть Европы, Азии, Африки и Америки.

Однако в России полная фаза затмения не будет видна. В центральных и западных регионах страны оно произойдет до восхода Луны, поэтому там его не удастся наблюдать вовсе. Жители Дальнего Востока — Чукотки, Камчатки, Магаданской области — смогут наблюдать завершение затмения, когда Луна уже будет подниматься над горизонтом.

🌙 Особенности — во время полного затмения Луна приобретет насыщенный красноватый оттенок из-за рассеивания солнечного света в земной атмосфере. Этот эффект называется «кровавая Луна», и он всегда привлекает особый интерес и ученых-астрономов, и любителей. Увидеть его можно невооруженным глазом, без специальных приборов.

Полное лунное затмение — 7 сентября 2025 года

📍 Зона видимости — затмение смогут наблюдать жители Европы, Азии, Африки, Австралии и части Америки.

В отличие от мартовского, 7 сентября 2025 года лунное затмение будет полностью видно на всей территории России.

🌙 Особенности — во время полной фазы Луна окрасится в темно-красные оттенки. Это затмение станет одним из самых зрелищных астрономических событий года, поскольку его можно будет наблюдать без телескопа.

Как правильно наблюдать солнечные и лунные затмения

Чтобы увидеть затмения во всей красе, важно не только знать даты и время, но и правильно подготовиться к ним. Лунные затмения можно наблюдать без специального оборудования, тогда как солнечные требуют строгих мер предосторожности. Неправильное наблюдение за Солнцем может нанести вред зрению, поэтому важно использовать специальные фильтры и оптические приборы. Кроме того, выбор места, погодные условия и даже методы съемки играют важную роль.

Лунные затмения случаются относительно редко — несколько раз в год, как и солнечные. Однако у солнечных затмений есть одна особенность: они видны только в тех местах, куда падает тень Луны. В отличие от них, лунное затмение можно наблюдать с любой точки ночной стороны Земли, а чтобы увидеть солнечное затмение, нужно ждать определенную полосу. Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН

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Правила наблюдения за солнечными затмениями

Используйте специальные фильтры или защитные очки. Для прямого взгляда на Солнце во время затмения необходима сертифицированная оптика. Никогда не смотрите на Солнце невооруженным глазом или через самодельные приспособления (темные стекла, диски, рентгеновские пленки), поскольку это чревато серьезными травмами зрения.

Правильно применяйте бинокль и телескоп. Убедитесь, что солнечный фильтр установлен на объектив, а не на окуляр. То есть фильтр обязан перекрывать внешнюю часть прибора. Попытка поставить фильтр между глазом и окуляром может привести к перегреву оптики и к порче приборов, не говоря уже о риске для зрения.

Найдите оптимальные место и время. Даже для частичного затмения важна открытая площадка, где ничто не мешает обзору. Городская застройка может препятствовать наблюдению. Кроме того, учитывайте время максимальной фазы и погодные условия.

Фотосъемка. Если вы собираетесь снимать затмение на фото- или видеокамеру, также используйте солнечные фильтры. Без них вы рискуете повредить фотоматрицу. К тому же с фильтром вы сможете лучше уловить детали.

Правила наблюдения за лунными затмениями

Безопасность. Лунное затмение не требует никаких специальных фильтров, так как Луна отражает солнечный свет, а во время затмения его интенсивность снижается. Можно наблюдать даже невооруженным глазом — это абсолютно безопасно.

Выберите место. Для наблюдения лунного затмения желателен открытый горизонт, чтобы Луна не скрывалась за зданиями и деревьями, особенно во время восхода или захода. В идеале отъехать подальше от городских огней — так вы лучше увидите слабое свечение лунной поверхности в тени.

Правильная оптика. Телескоп или бинокль помогут рассмотреть детали лунных морей и кратеров, а также понаблюдать интересные градации цвета, которые возникают, когда Луна входит или выходит из земной тени.

Фотосъемка. Снять лунное затмение на камеру легче, чем солнечное, потому что нет риска повредить матрицу ярким светом, и не нужны специальные фильтры. Можно использовать штатив и увеличить время экспозиции, чтобы запечатлеть красноватый оттенок Луны во время полной фазы.

Как затмения влияют на человека, земную атмосферу и спутниковые системы

С научной точки зрения затмения не способны напрямую влиять на физическое состояние людей , вызывая, например, массовые головные боли или упадок сил. Однако психологический эффект может быть значительным. Люди часто испытывают эмоциональный подъем или, напротив, тревогу при виде подобных явлений. Резкое изменение уровня освещенности во время полного солнечного затмения вызывает у человека и животных необычные реакции: птицы могут принять его за наступление сумерек и затихнуть, а для людей подобное резкое потемнение создает эффект сюрреалистического погружения в сказку.

Из года в год продолжают публиковать информацию о том, что в затмениях есть астрологический смысл, какие-то мифические опасные ситуации, поэтому нужно выполнять определенные действия, чтобы избежать беды. Но, конечно же, это не имеет никакого обоснования, потому что так же можно бояться абсолютно любую тень, которая кем-то отбрасывается. Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН

Кроме того, многие люди связывают затмения с астрологическими прогнозами. Астрологи нередко подчеркивают, что затмения — солнечные и лунные — открывают «коридор перемен», и что в этот период надо проявлять осторожность в личных отношениях, карьере и бизнесе. С научной же точки зрения, прямой корреляции между затмениями и жизненными событиями человека не выявлено . Тем не менее психологический настрой, связанный с ожиданием чего-то особенного, может оказать определенное опосредованное влияние: если человек верит, что затмение принесет перемены, его собственное поведение и решения могут меняться под влиянием этого убеждения.

Что касается самой Земли, во время полного солнечного затмения ученые могут наблюдать кратковременные изменения температуры и скорости ветра в затмеваемом регионе . С наступлением «искусственной ночи» поверхность планеты перестает получать солнечное тепло, и можно зафиксировать небольшое понижение температуры. Некоторые исследователи обращают внимание, что в ходе затмения можно наблюдать локальные изменения в ионосфере. Солнечное излучение, которое частично блокируется Луной, может несильно влиять на электрически заряженные частицы в верхних слоях атмосферы. Эти эффекты могут фиксироваться радиолокационными системами, хотя и носят кратковременный характер.

В современной науке известно, что солнечная активность может создавать помехи для спутниковой связи и навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС и т. д.). Однако затмение обычно не генерирует особых возмущений, сравнимых с солнечными вспышками или магнитными бурями. Иначе говоря, если во время затмения не происходит вспышек на Солнце, то серьезных сбоев в спутниковой инфраструктуре не предвидится.

Затмения — повод для ученых и инженеров провести измерения и эксперименты. Во время затмений возникает возможность точнее исследовать солнечную корону, провести радиолокационные наблюдения или протестировать поведение навигационных сигналов. Наблюдение за этими процессами дает дополнительную информацию о работе ионосферы и развитии магнитосферных явлений.