Глава «Роскосмоса» заявил о разработке аналога Starlink

В России ведется разработка аналога терминал спутниковой связи Starlink, которой управляет компания Илона Маска SpaceX. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в эфире «Соловьев LIVE».

Он рассказал, что в РФ есть частная компания, которая занимается соответствующей разработкой.

По его словам, первый этап развертывания начнется в декабре этого года и охватит 300 аппаратов, второй — 900.

«Серийные аппараты будут запускаться по 16 единиц на одной ракете. Начало — декабрь этого года, а в течение двух лет группировка будет полностью развернута», — сказал Баканов.

SpaceX начала запускать спутники Starlink в 2019 году. По состоянию на май 2025 года, сеть состоит из 7600 спутников, которая находятся на низкой околоземной орбите.

13 сентября президент России Владимир Путин посетил новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве. В ходе визита глава государства заявил, что возможности НКЦ и информационной инфраструктуры столицы нужно использовать на полную мощность. По его словам, это позволит России оставаться в числе лидеров в освоении и изучении космоса.

Ранее SpaceX показала на видео выгрузку макетов спутников Starlink с ракеты Starship.