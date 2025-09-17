На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава «Роскосмоса» заявил о разработке аналога Starlink

Баканов анонсировал создание российского аналога Starlink
close
SpaceX

В России ведется разработка аналога терминал спутниковой связи Starlink, которой управляет компания Илона Маска SpaceX. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в эфире «Соловьев LIVE».

Он рассказал, что в РФ есть частная компания, которая занимается соответствующей разработкой.

По его словам, первый этап развертывания начнется в декабре этого года и охватит 300 аппаратов, второй — 900.

«Серийные аппараты будут запускаться по 16 единиц на одной ракете. Начало — декабрь этого года, а в течение двух лет группировка будет полностью развернута», — сказал Баканов.

SpaceX начала запускать спутники Starlink в 2019 году. По состоянию на май 2025 года, сеть состоит из 7600 спутников, которая находятся на низкой околоземной орбите.

13 сентября президент России Владимир Путин посетил новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве. В ходе визита глава государства заявил, что возможности НКЦ и информационной инфраструктуры столицы нужно использовать на полную мощность. По его словам, это позволит России оставаться в числе лидеров в освоении и изучении космоса.

Ранее SpaceX показала на видео выгрузку макетов спутников Starlink с ракеты Starship.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами