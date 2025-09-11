В этом десятилетии произойдет взрыв древней черной дыры, предупредили астрономы

Физики из Массачусетского университета в Амхерсте выяснили, что вероятность увидеть взрыв черной дыры в ближайшее десятилетие составляет более 90%. И если это произойдет, современные телескопы — наземные и космические — смогут зафиксировать событие. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Речь идет о так называемых первичных черных дырах (ПЧД) существование которых пока не подтверждено. В отличие от привычных астрофизических черных дыр, образующихся при коллапсе массивных звезд, ПЧД могли возникнуть в первые доли секунды после Большого взрыва 13,8 млрд лет назад.

По теории Стивена Хокинга, такие объекты должны испускать излучение — «излучение Хокинга», постепенно терять массу и в финале своей жизни взрываться.

«Чем легче черная дыра, тем она горячее и тем больше частиц испускает. В какой-то момент процесс становится неконтролируемым и приводит к взрыву», — объяснила Андреа Тамм, соавтор исследования и доцент Массачусетского университета.

До сих пор считалось, что такие взрывы случаются крайне редко — примерно раз в 100 тысяч лет. Однако команда ученых предложила иную модель, учитывающую возможность наличия у ПЧД «темного электрического заряда». В этом случае черные дыры могут дольше сохраняться, а затем взрываться с большей вероятностью.

«Мы показали, что при определенных условиях вероятность наблюдать взрыв ПЧД может быть очень высокой. И это значит, что шанс увидеть такое событие в течение ближайших десяти лет — до 90%», — добавил Майкл Бейкер, другой соавтор работы.

Если астрономам удастся зафиксировать излучение Хокинга, это станет первым прямым подтверждением существования первичных черных дыр и их взрывов. Более того, такой процесс поможет составить «каталог» всех частиц во Вселенной — от известных электронов и кварков до гипотетических кандидатов на темную материю.

«Это было бы событие, которое полностью изменило бы физику и переписало историю Вселенной», — подчеркнул еще один автор исследования, постдок Хоаким Игус Хуан.

