В США начнется длительный эксперимент, симулирующий жизнь астронавтов на Марсе

NASA начнет годовой эксперимент по симулированию жизни астронавтов на Марсе
close
NASA/Global Look Press

В октябре в США начнется годовой эксперимент по симулированию жизни астронавтов на Марсе. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Четверо исследователей-волонтеров проведут целый год в напечатанном на 3D-принтере жилище в космическом центре NASA в Хьюстоне. Эксперимент позволит собрать данные, которые помогут будущим исследованиям Луны, Марса и других планет.

Волонтеры будут находиться в условиях, максимально приближенных к реальным. В частности, они столкнутся с нехваткой ресурсов, сбоями оборудования, задержками связи, изоляцией и ограничением подвижности и другими стрессовыми ситуациями. Они также будут выполнять научные исследования и решать оперативные задачи, такие как имитация прогулок по Марсу и выращивание овощей.

Площадь модуля, в котором будут жить исследователи, составляет 158 квадратных метров. Нахождение в нем в течение 378 дней позволит собрать данные о когнитивных и физических показателях, что поможет лучше понять потенциальное влияние ограниченных ресурсов и длительного пребывания в замкнутом пространстве на здоровье и работоспособность экипажа.

4 сентября сообщалось, что США планируют отправить миссию с космонавтами на Марс в начале 2030-х годов.

Ранее на Марсе нашли следы его бурного прошлого.

