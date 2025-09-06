На Земле началась слабая магнитная буря

На Земле началось слабое возмущение геомагнитного поля. Об этом сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

Там уточнили, что степень возмущения достигла уровня G1 (слабая) по пятибалльной шкале. В институте отметили, что магнитная буря началась на фоне прогнозируемого роста корональной дыры (выпуклость в плазме Солнца, через которую солнечный ветер излучается более интенсивно. — «Газета.Ru») и менее ожидавшегося выброса плазмы от слабых вспышек накануне.

«В ближайшие 1-2 часа будет повышена вероятность полярных сияний, но, главным образом, на северо-западе страны», — говорится в посте.

Специалисты лаборатории предупредили, что на выходных геомагнитный фон останется повышенным, могут возникать локальные магнитные бури уровня G1-G2. К началу новой неделе магнитосфера успокоится.

А 7 сентября 2025 года в небе над Россией произойдет полное лунное затмение. Вечером Луна войдет в земную тень и из серебристой превратится в алую — отсюда и название «кровавая». Астрономы называют это одним из самых красивых явлений, которое видно невооруженным глазом. В отличие от солнечного затмения, которое длится несколько минут, лунное можно наблюдать долго, не опасаясь за зрение.

Ранее врач рассказала, как подготовить организм к магнитным бурям.