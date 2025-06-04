На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ сократить время полета на Марс в три раза

SciRep: новый подход позволит добраться до Марса за 90 дней вместо 270 суток
close
SpaceX

Американский ученый Джек Кингдон из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предложил революционный метод, позволяющий сократить время полета на Марс до 90–104 дней с использованием существующих технологий. Это в два-три раза быстрее современных марсианских миссий. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Специалист использовал математический алгоритм для вычисления оптимальных траекторий, которые позволяют кораблю Starship от компании SpaceX достичь Марса за рекордные сроки.

Первый вариант предполагает запуск 30 апреля 2033 года с 90-дневным перелетом и возвращением на Землю 2 июля 2035 года. Второй вариант — запуск 15 июля 2035 года с 104-дневным транзитом. Оба сценария используют периодическое выравнивание Земли и Марса, минимизируя затраты топлива.

«Starship может достичь Марса за три месяца практически в любом окне запуска. Главное преимущество — отсутствие необходимости в ядерных реакторах, которые пока остаются технически и политически сложными», — пояснил Кингдон.

Исследование также предлагает решение ключевой проблемы архитектуры миссии SpaceX — недостаточной массы для обратного полета.

Кингдон рекомендует дозаправку на низкой околоземной орбите (НОО) с помощью танкеров, что позволит Starship сохранить топливо для маневра возвращения. Грузовые корабли доставят на Марс оборудование для производства топлива из местного углекислого газа и водяного льда, хотя эта технология еще не тестировалась в реальных условиях.

Несмотря на оптимизм, ученый отмечает, что успех зависит от решения нескольких задач, включая улучшение характеристик Starship после испытательных полетов, разработку систем жизнеобеспечения и орбитальной дозаправки и создание инфраструктуры для производства топлива на Марсе.

Ранее исследователи выяснили, что ядро Марса может пахнуть тухлыми яйцами из-за обилия серных соединений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами