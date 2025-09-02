На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мощные полярные сияния начинаются над Россией

ИКИ РАН: интенсивные полярные сияния можно наблюдать над Россией с 21:00 по мск
Михаил Балашников/VK

Мощные полярные сияния ожидаются в небе над Российской Федерацией, первый пик наступит 2 сентября около 21.00 по московскому времени. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики СО РАН.

«Над страной начинаются интенсивные полярные сияния. В течение 20-30 минут (в 20.50 — 21.00 по Москве) ожидается первый сильный пик», — говорится в сообщении.

До этого в институте сообщили, что геомагнитная буря на Земле пока развивается по «мягкому сценарию», но к середине дня возможно ее усиление до уровня G3. Сообщалось, что событие с небольшими перерывами продлится не менее суток.

По их данным, в ночь с 1 на 2 сентября уровень возмущенности геомагнитного поля варьировался от G1 до G2 по шкале из пяти показателей, где G5 – это экстремально сильно.

О том, что на Землю обрушилась магнитная буря из-за проникновения облака солнечной плазмы в магнитное поле планеты, сообщалось ночью. Астрофизики предполагают, что в ближайшее время интенсивность возмущений магнитного поля Земли будет увеличиваться.

Ранее астроном объяснил, влияют ли на самом деле вспышки на Солнце на людей.

