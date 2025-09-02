На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые предупредили о возможном усилении магнитной бури

ИКИ РАН: магнитная буря на Земле проходит по «мягкому сценарию»
Shutterstock

Геомагнитная буря на Земле пока развивается по «мягкому сценарию», но к середине дня возможно ее усиление до уровня G3. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики СО РАН.

«Согласно прогнозу, событие с небольшими перерывами продлится не менее суток, то есть весь сегодняшний день и, с большой вероятностью, часть среды по московскому времени», — отмечается в сообщении.

В ночь с 1 на 2 сентября уровень возмущенности геомагнитного поля варьировался от G1 до G2 по шкале из пяти показателей, где G5 – это экстремально сильно.

В связи с этим в северо-западных частях России можно было поймать «хвост» полярных сияний. По словам ученых, такая возможность у россиян будет и в ночь со 2 на 3 сентября. Северные сияния можно будет наблюдать над территорией всей России.

О том, что на Землю обрушилась магнитная буря из-за проникновения облака солнечной плазмы в магнитное поле планеты, сообщалось ночью. Астрофизики предполагают, что в ближайшее время интенсивность возмущений магнитного поля Земли будет увеличиваться.

Ранее врач рассказала, как пережить мощную магнитную бурю.

