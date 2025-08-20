Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Один из крупнейших за последние годы протуберанцев с Солнца пройдет мимо Земли
В среду Солнце выбросило один из самых крупных протуберанцев за последние годы, и, по предварительным оценкам, его масса пройдет мимо Земли. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Как заявляют исследователи, выброс был зарегистрирован утром 20 августа вблизи южного полюса Солнца. В лаборатории отметили, что выброшенная масса в определенный момент превысила размеры звезды.

«В течение ближайших пары часов в этом месте на поверхность Солнца еще будет падать «огненный» дождь из не сумевших преодолеть гравитацию остатков горячего вещества, но основная масса выброса покинула атмосферу Солнца окончательно», — заявили ученые.

Протуберанцы возникают в результате непрекращающейся солнечной активности. Под ее действием на поверхности звезды возникают смерчи и вихри. Эта нестабильность сосредотачивает энергию в одной точке, ослабляя гравитацию в другой.

В июле руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что активность Солнца, достигшая пика в 2025 году, будет постепенно снижаться в течение ближайших четырех лет, однако в этот период возможны мощные вспышки на звезде и магнитные бури на Земле.

Ранее в РАН предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре.

