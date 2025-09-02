На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые предсказали магнитные бури на Земле в течение часа

ИКО РАН: на Земле возможны магнитные бури в ближайший час
Depositphotos

На Земле возможны магнитные бури в ближайший час. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН в своем Telegram-канале.

По словам ученых, причиной возможных возмущений магнитного поля планеты может стать достигшее Земли около полуночи по мск облако солнечной плазмы.

«Только что ударило по Земле. Теперь кто кого. Если пробьет, то в течение часа начнутся сияния и бури», — прокомментировали ситуацию астрофизики.

До этого астроном Сергей Богачев написал, что крупное облако солнечной плазмы достигло Земли раньше прогноза почти на сутки.

По словам ученого, сейчас скорость солнечного ветра порой превышает тысячу километров в секунду, также наблюдаются очень высокие значения плотности и температуры.

Он также выразил надежду, что к Земле пришло все же небольшое, очень быстрое волокно плазмы, обладавшее по неизвестным причинам такой скоростью, а основная масса газа имеет более умеренные характеристики и придет позже. Однако если это все-таки был основной выброс, то в самое ближайшее время начнутся бури высшего пятого уровня.

Ранее орбитальные взрывы помогли ученым раскрыть секрет северных сияний.

