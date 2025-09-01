На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали ткань, превращающую тепло человека в электричество

В Китае создали умную ткань, преобразующую тепло человека в электричество
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые изобрели эластичный материал, способный преобразовывать тепло человеческого тела в электричество. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Материал называется «термоэлектрическая резина» и представляет собой гибридную структуру, объединяющую полупроводниковые полимеры с эластичной резиной.

В будущем ученые планируют встраивать материал в «умную» одежду, которая сможет питать смартфон в кармане и регулировать температуру тела владельца. Другие потенциальные области применения включают медицинские датчики, не требующие внешних батарей.

Кроме того, в материал можно интегрировать датчики для изменения температуры, контроля давления, химического состава и других свойств.

Инженеры также предлагают создать умные маски для лица, которые будут отслеживать температуру и частоту дыхания, чтобы можно было своевременно выявлять вирусы, рак легких и другие состояния.

В 2024 году сообщалось, что ученые в Китае смогли создать метериал, который меняет цвет при изменении окружающей среды и сможет сделать человека невидимым.

Ранее российские ученые изобрели первую отечественную вакцину от ВПЧ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами