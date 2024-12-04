Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китайские ученые создали материал, который может сделать человека невидимым

ScienceNet: китайские ученые создали материал для эффекта невидимости

close
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

В Китае доцент Ван Дуншэн и профессор Вэй Чен и Чжэн Юнхао из Школы оптоэлектронных наук и инженерии Университета электронных наук и технологий создали материал, который меняет цвет при изменении окружающей среды. Об этом сообщает издание ScienceNet.cn.

По данным издания, разработанный материал может автоматически менять цвет в зависимости от состояния окружающей среды, благодаря чему создается эффект невидимости. Доцент придумал идею, вдохновившись давней мечтой о сверхспособности быть невидимым. Он решил, что может адаптировать способность хамелеонов для людей.

«Самоадаптивный фотохромизм (SAP)», недавно предложенный Ван Дуншэном и его командой, относится к функции «адаптивного фотохромизма», которая полностью полагается на свойства самого материала для определения цвета окружающей среды и всегда остается в соответствии с ним», — говорится в статье.

В начале октября японские инженеры изобрели «шапку», которая позволяет практически убрать эхолокационный отклик объекта. В широком смысле под невидимостью подразумевают малозаметность не только в оптическом, но и в других диапазонах.

Ранее ученые предупредили о наступлении «зловещей эпохи» из-за таяния ледников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами