Китайские ученые создали материал, который может сделать человека невидимым

В Китае доцент Ван Дуншэн и профессор Вэй Чен и Чжэн Юнхао из Школы оптоэлектронных наук и инженерии Университета электронных наук и технологий создали материал, который меняет цвет при изменении окружающей среды. Об этом сообщает издание ScienceNet.cn.

По данным издания, разработанный материал может автоматически менять цвет в зависимости от состояния окружающей среды, благодаря чему создается эффект невидимости. Доцент придумал идею, вдохновившись давней мечтой о сверхспособности быть невидимым. Он решил, что может адаптировать способность хамелеонов для людей.

«Самоадаптивный фотохромизм (SAP)», недавно предложенный Ван Дуншэном и его командой, относится к функции «адаптивного фотохромизма», которая полностью полагается на свойства самого материала для определения цвета окружающей среды и всегда остается в соответствии с ним», — говорится в статье.

В начале октября японские инженеры изобрели «шапку», которая позволяет практически убрать эхолокационный отклик объекта. В широком смысле под невидимостью подразумевают малозаметность не только в оптическом, но и в других диапазонах.

Ранее ученые предупредили о наступлении «зловещей эпохи» из-за таяния ледников.