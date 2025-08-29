Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа аннулирует помощь другим государствам и расходы на миротворческие операции; в эту сумму входят траты на рекламу картин художниц с Украины. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источник.

По данным издания, Трамп хочет применить так называемую «карманную аннуляцию», юридический инструмент, который не использовался 48 лет, чтобы отменить средства, выделенные конгрессом, на общую сумму в $5 млрд долларов.

Среди расходов — $24,6 млн на борьбу с изменением климата в Гондурасе, $3,9 млн на продвижение демократии среди сообщества ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) на Западных Балканах и другие статьи.

«Прочие выделенные средства включают $1,5 млн на рекламу картин украинских женщин», — говорится в материале.

О каких именно работах художниц идет речь — в статье не уточняется.

В июле сообщалось, что администрация Трампа распорядилась уничтожить почти 500 тонн печенья, которое предназначалось для детей из Пакистана и Афганистана.

Отмечается, что при бывшем президенте США Джо Байдене Агентство по международному развитию (USAID) потратило порядка $800 тысяч на печенье, которое хранилось на складе в Дубае (ОАЭ), пока Трамп не решил его сжечь.

Ранее сообщалось, что во Франции сожгут презервативы USAID на сумму $10 млн.