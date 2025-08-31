Россиянам пообещали «одно из самых лучших лунных затмений на ближайшие года»

В России с 7 на 8 сентября можно будет увидеть полное лунное затмение

Через неделю, 7 сентября, произойдет «одно из самых лучших лунных затмений на ближайшие года». Об этом сообщается в Telegram-канале проекта «AstroAlert | Наблюдательная астрономия», основанного астрономом Станиславом Коротким.

В посте отмечается, что в следующее воскресенье Луна полностью погрузится в тень Земли.

«Наступит полное лунное затмение с отличной видимостью на большей части России и ближнего зарубежья», — говорится в публикации.

Там уточняется, что в Москве, Петербурге и других городах европейской части РФ в ясную погоду около 19:10 можно рассчитывать на красивое зрелище, когда Луна будет восходить, а основная часть затмения выпадет на период с 9:27 до 22:57. От Урала до Байкала увидеть это астрономическое явление можно будет в середине ночи, а на Дальнем Востоке — в предутреннее время 8 сентября.

«Сложные условия видимости данного затмения будут на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области — тут данное затмение будет видно уже на восходе Солнца и на закате Луны (утро 8 сентября)», — уточняется в посте.

Сентябрь щедро разбрасывает по ночному небу «падающие звезды». В первый день месяца можно наблюдать метеорный поток Ауригиды, а спустя несколько дней — Эпсилон-Персеиды. Главное, чтобы погода не подвела, а яркая Луна не испортила впечатление. «Газета.Ru» подробнее рассказала о предстоящих космических событиях.

