Звездопады сентября 2025: когда и где смотреть Ауригиды и Эпсилон-Персеиды в России

Сентябрь щедро разбрасывает по ночному небу «падающие звезды». В первый день месяца можно наблюдать метеорный поток Ауригиды, а спустя несколько дней — Эпсилон-Персеиды. Главное — чтобы погода не подвела, а яркая Луна не испортила впечатление. Подробнее о предстоящих космических событиях — в материале «Газеты.Ru».

Что за звездопады Ауригиды и Эпсилон-Персеиды

Ауригиды и Эпсилон-Персеиды — это метеорные потоки, которые Земля встречает каждый год в начале сентября. Проще говоря, это «дождь» из частиц, оставленных кометами на своем пути. Когда наша планета проходит через этот шлейф, мельчайшие осколки сгорают в атмосфере и оставляют за собой яркие вспышки — те самые «падающие звезды».

Сентябрьские метеорные потоки, Ауригиды и Эпсилон-Персеиды, примечательны своей слабой активностью и малой изученностью, рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. По его словам, для второго потока не найден даже намек на родительское тело: либо комета полностью распалась, либо она долгопериодическая.

Ауригиды связаны с кометой C/1911 N1 (Kiess). Когда она проходила мимо Солнца больше ста лет назад, в космосе осталась пыль и мелкие обломки. Именно они, врезаясь в атмосферу Земли на скорости в десятки километров в секунду, вспыхивают короткими огненными полосами. Обычно Ауригиды скромные — около 10 метеоров в час. Но бывают исключения: в 2021 году поток внезапно выдал настоящий фейерверк — до сотни «падающих звезд» за час.

close Метеорный поток Ауригиды в сентябре 2021 года Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

Эпсилон-Персеиды не такие известные, как августовские «классические» Персеиды, но тоже заслуживают внимания. Скорость этих метеоров впечатляет: около 64 км/с. Словом, если увидите вспышку из созвездия Персея — скорее всего, это именно они.

Все метеорные потоки в той или иной степени интересны для науки. Изучение метеоров позволяет определять химический состав хвостов комет и межпланетных частичек. Это дополнительный источник информации про существующие и исчезнувшие кометы. Появление или исчезновение потоков может дать информацию о гравитационных силах в Солнечной системе. А еще кометы хранят в себе законсервированное первичное вещество, оставшееся с момента формирования Солнечной системы. Сергей Назаров научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории

Когда будут звездопады Ауригиды и Эпсилон-Персеиды

У Ауригид пик активности приходится на ночь на 1 сентября. Лучше всего наблюдать их под утро — примерно к 3:00 по всемирному времени (это около 6:00 по Москве). В этот момент радиант, то есть точка, из которой визуально «выстреливают» метеоры, оказывается высоко в небе, и поток раскрывается во всей красе. Правда, Луна, освещенная на две трети, будет мешать: ее яркий свет поглотит самые слабые вспышки.

Эпсилон-Персеиды проявят себя чуть позже — в ночь на 9 сентября. Но тут наблюдателям придется смириться с тем, что максимум совпадает почти с полнолунием. Лунный диск будет светить во всю мощь, поэтому увидеть получится только самые яркие метеоры. Впрочем, даже несколько огненных штрихов в небе способны устроить атмосферное зрелище.

Метеоры этих потоков бывают самой разной яркости, но число болидов невелико. Их максимум приходится на первые числа сентября, то есть на фазы Луны, близкие к полнолунию. Поэтому в этом году не стоит ждать от них какого-то зрелища. Это относится ко всем регионам нашей страны. Сергей Назаров научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории

Где будет видно в России звездопады Ауригиды и Эпсилон-Персеиды

Ауригиды повезет наблюдать жителям Северного полушария, куда относится и вся Россия. Радиант потока находится в созвездии Возничего, которое осенью поднимается довольно высоко над горизонтом. Это значит, что шансы поймать «падающую звезду» есть и у москвичей, и у жителей Сибири, и у тех, кто живет ближе к северу. Чем дальше от городских огней, тем ярче картинка: в деревне или на даче поток будет заметно эффектнее.

close Geermy/Shutterstock/FOTODOM

С Эпсилон-Персеидами похожая история: их видно и в Северном, и в Южном полушарии. Россияне смогут наблюдать поток без особых проблем, если только небо окажется чистым. Правда, в этом году Луна будет слишком активна. Поэтому жители мегаполисов вряд ли заметят что-то сверхъестественное. А вот в местах с темным небом, где лунный свет можно частично перекрыть деревом, скалой или даже крышей дома, шанс поймать вспышку все же остается.

Как наблюдать за звездопадами

Чтобы увидеть метеорный поток, не нужны телескопы или другая техника — наоборот, они только сузят обзор. Главное — выбрать правильное место. Чем дальше от фонарей и городских вывесок, тем выше шанс заметить больше вспышек. В идеале — выехать за город, лечь на плед и просто смотреть в небо.

Лучшее время для наблюдений — предрассветные часы. К этому моменту радианты Ауригид и Эпсилон-Персеид поднимаются выше, а небо темнеет сильнее. При этом важно помнить про Луну: в случае с Ауригидами она «подпортит» часть шоу, но все же оставит возможность поймать десяток ярких метеоров. С Эпсилон-Персеидами сложнее: полная Луна затмит большинство вспышек, так что пригодится маленькая хитрость — попробуйте прикрыть ее деревом, крышей или даже рукой, если ничего другого нет под рукой.

Одежду лучше выбирать теплую: сентябрьские ночи – не такие, как летние, а сидеть или лежать подолгу неподвижно бывает прохладно. Можно взять термос с чаем и устроить из наблюдения маленький ритуал. А уж если удастся увидеть «падающую звезду», грех не загадать желание — у науки свои объяснения, но традиция есть традиция.