Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях

Лаборатория ИКИ РАН спрогнозировала магнитные бури на Земле 2 сентября
Depositphotos

Во вторник, 2 сентября, выброшенная Солнцем плазма достигнет орбиты Земли и вызовет магнитные бури уровня G2-G4 (от умеренной до сильной. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

Там отметили, что размеры и траектория движения выброса солнечного вещества исключают, что оно пройдет мимо Земли.

«Основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы, которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца», — говорится в посте.

Там добавили, что именно так события развивались в мае прошлого года. Тогда впервые за 20 лет магнитные бури высшего уровня были вызваны серией последовательных выбросов плазмы Солнца среднего размера.

До этого в лаборатории рассказали, что выброс вещества имел среднюю массу. Он не соответствовал полным запасам вещества и энергии, накопленным в крупных центральных группах солнечных пятен. Специалисты не исключили новых сильных взрывов.

Ранее врач рассказала, как подготовить организм к магнитным бурям.

