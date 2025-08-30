На Солнце произошел заметный скачок энерговыделения

В области 4197 на Солнце произошел скачок энерговыделения, там наблюдается серия вспышек, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время здесь происходит серия вспышек уровня M умеренной мощности», — сказано в сообщении.

Видео процессов, которое опубликовала лаборатория, показывает, что все вспышки локализованы на одном участке, и весь комплекс солнечных пятен ими не задет.

Как отметили в лаборатории, пока нет «признаков выхода из равновесия всего активного комплекса».

Днем в субботу там сообщили, что активная область Солнца 4197 вышла на центральный солнечный меридиан и в данный момент представляет наибольшую опасность для Земли за все время своего существования.

За последние сутки было зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе 5 вспышек сильного уровня M. Происходящее на Солнце ученые называют адом. Это соответствует четвертому уровню в пятибалльной классификации.

