Максимально опасная активная область на Солнце развернулась в сторону Земли

ИКИ РАН: область Солнца 4197 развернулась к Земле и представляет опасность
Depositphotos

Активная область Солнца 4197 вышла на центральный солнечный меридиан и в данный момент представляет наибольшую опасность для Земли за все время своего существования. Об этом в Telegram-канале сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Область 4197, быстрый рост и исключительные размеры которой привлекают внимание всех мировых центров космической погоды, вышла ночью на центральный солнечный меридиан, то есть точно на линию Солнце — Земля», — говорится в публикации.

Уточняется, что активная область достигла высшего уровня размера и сложности, который только может иметь группа пятен на Солнце. Ученые предупредили, что в ближайшие двое суток она будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за все время существования.

При этом отмечается, что несмотря на огромные запасы энергии, по состоянию на сегодня в области нет ни одной значимой вспышки. Наблюдается только интенсивный разогрев окружающей короны, в результате этого ее тепловое излучение за последние дни выросло в 3 — 5 раз.

«Это создает впечатление системного процесса накопления энергии, часто предшествующего особенно крупным солнечным вспышкам. Так это или нет, можно только догадываться, поскольку основная вспышечная энергия в короне накапливается в виде электрических токов, недоступных современным средствам наблюдения», — добавили в (ИКИ) РАН.

За последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе 5 вспышек сильного уровня M. Происходящее на Солнце ученые называют адом. Это соответствует четвертому уровню в пятибалльной классификации.

Ранее в космосе была найдена капсула времени, хранящая тайны Солнечной системы.

