Астрономы назвали возможный новый дом человечества после затухания Солнца

Астрономы смоделировали катастрофические изменения в Солнечной системе, которые произойдут через миллиарды лет, когда наше светило начнет гаснуть. Результаты показали, что в этот период система Юпитера может на время стать пригодной для жизни человечества. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Через 12 млрд лет расширяющееся Солнце поглотит Меркурий и Венеру, а Земля превратится в безжизненный раскаленный шар. Однако этот же процесс может временно сделать обитаемыми некоторые ледяные миры.

Европа, спутник Юпитера, покрытый многокилометровым слоем льда, получит шанс на кратковременное потепление. Сублимация поверхностных льдов создаст разреженную атмосферу из водяного пара, которая может просуществовать несколько сотен тысяч лет.

Особый интерес ученых вызывает судьба системы Юпитера. Газовый гигант, оказавшись в новой обитаемой зоне, сам претерпит значительные изменения — его верхние облака превратятся в яркие водяные образования.

Это повлияет на освещенность Европы и ускорит процесс таяния ее ледяного панциря. Хотя большая часть водяного пара улетучится в космос, часть может оставаться в атмосфере спутника достаточно долго, чтобы создать временные условия для потенциального развития жизни.

Ранее ученые выяснили, что ледяная луна Европа производит меньше кислорода, чем ожидалось.