На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта

Губернатор Никитин: археологи раскопали зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода
true
true
true
close
Telegram-канал Глеб Никитин

Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Находка, о которой идет речь, была сделана на склоне оврага, расположенного недалеко от улицы Рождественской. Археологи обнаружили останки на глубине примерно двух метров от современной поверхности земли. Это открытие вызывает интерес, поскольку оно подтверждает существование мамонтов на Средней Волге. Исследования показывают, что эти животные обитали там в течение длительного времени, но начали исчезать около 11 тысяч лет назад из-за резкого потепления и изменения растительного покрова.

Это уже не первый подобный артефакт, найденный в городе. Так, в 1930-е годы вблизи подножия Нижегородского кремля были найдены остатки черепа мамонта, в котором сохранились два верхних коренных зуба.

В середине июля археологи в Кузбассе обнаружили уникальные артефакты во время раскопок у жертвенника. Среди находок — бронзовая пряжка с изображением дикой кошки, бляха в виде пантеры с бараном в зубах, ритуальный топорик и другие ценные предметы.

Ранее археолог предупредила об уничтожении прошлого России «черными копателями».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами