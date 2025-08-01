В центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта

Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Находка, о которой идет речь, была сделана на склоне оврага, расположенного недалеко от улицы Рождественской. Археологи обнаружили останки на глубине примерно двух метров от современной поверхности земли. Это открытие вызывает интерес, поскольку оно подтверждает существование мамонтов на Средней Волге. Исследования показывают, что эти животные обитали там в течение длительного времени, но начали исчезать около 11 тысяч лет назад из-за резкого потепления и изменения растительного покрова.

Это уже не первый подобный артефакт, найденный в городе. Так, в 1930-е годы вблизи подножия Нижегородского кремля были найдены остатки черепа мамонта, в котором сохранились два верхних коренных зуба.

В середине июля археологи в Кузбассе обнаружили уникальные артефакты во время раскопок у жертвенника. Среди находок — бронзовая пряжка с изображением дикой кошки, бляха в виде пантеры с бараном в зубах, ритуальный топорик и другие ценные предметы.

Ранее археолог предупредила об уничтожении прошлого России «черными копателями».