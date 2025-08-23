Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце вечером 22 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова (ФГБУ «ИПГ»).

По информации исследователей, вспышка продолжительностью 72 минуты была зарегистрирована в 21:51 мск в рентгеновском диапазоне.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальная вспышка класса A0.0 излучает на орбите Земли 10 нановатт на квадратный метр. Каждая следующая буква обозначает увеличение мощности в 10 раз. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Эти выбросы, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

20 августа ученые Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщали, что Солнце выбросило один из самых крупных протуберанцев за последние годы, и, по предварительным оценкам, его масса пройдет мимо Земли. Протуберанцы возникают в результате непрекращающейся солнечной активности. Под ее действием на поверхности звезды возникают смерчи и вихри. Эта нестабильность сосредотачивает энергию в одной точке, ослабляя гравитацию в другой.

