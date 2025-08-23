На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

На Солнце произошла сильная вспышка продолжительностью 72 минуты
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце вечером 22 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова (ФГБУ «ИПГ»).

По информации исследователей, вспышка продолжительностью 72 минуты была зарегистрирована в 21:51 мск в рентгеновском диапазоне.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальная вспышка класса A0.0 излучает на орбите Земли 10 нановатт на квадратный метр. Каждая следующая буква обозначает увеличение мощности в 10 раз. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Эти выбросы, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

20 августа ученые Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщали, что Солнце выбросило один из самых крупных протуберанцев за последние годы, и, по предварительным оценкам, его масса пройдет мимо Земли. Протуберанцы возникают в результате непрекращающейся солнечной активности. Под ее действием на поверхности звезды возникают смерчи и вихри. Эта нестабильность сосредотачивает энергию в одной точке, ослабляя гравитацию в другой.

Ранее астронавты обнаружили загадочный гигантский пузырь в нашей галактике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами