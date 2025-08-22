В России разработали тест-систему для выявления более 20 респираторных вирусов

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новую тест-систему, способную идентифицировать 25 респираторных вирусов. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Один мазок позволяет провести исследование на широкую линейку возбудителей и точно определить: это грипп, парагрипп, риновирус или другой респираторный вирус», — пояснила Попова.

Она уточнила, что производство нового теста было запущено в июле на производственных площадках института.

До этого ученые из Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора добились важного прогресса в исследовании гепатита B, разработав модели иммунодефицитных мышей.

20 августа Анна Попова заявила, что вероятность того, что COVID-19 может вновь стать причиной пандемии, невелика. По ее словам, вирус мутировал и перешел в разряд сезонных респираторных заболеваний.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о рисках завоза лихорадки чикунгунья в РФ.