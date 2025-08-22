На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России разработали тест-систему для выявления более 20 респираторных вирусов

Роспотребнадзор разработал тест на определение 25 респираторных вирусов
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новую тест-систему, способную идентифицировать 25 респираторных вирусов. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Один мазок позволяет провести исследование на широкую линейку возбудителей и точно определить: это грипп, парагрипп, риновирус или другой респираторный вирус», — пояснила Попова.

Она уточнила, что производство нового теста было запущено в июле на производственных площадках института.

До этого ученые из Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора добились важного прогресса в исследовании гепатита B, разработав модели иммунодефицитных мышей.

20 августа Анна Попова заявила, что вероятность того, что COVID-19 может вновь стать причиной пандемии, невелика. По ее словам, вирус мутировал и перешел в разряд сезонных респираторных заболеваний.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о рисках завоза лихорадки чикунгунья в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами