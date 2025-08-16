Россия добилась прогресса в изучении гепатита В

Роспотребнадзор сообщил о прогрессе в изучении гепатита В

Ученые из Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора добились важного прогресса в исследовании гепатита B, разработав модели иммунодефицитных мышей. О этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Учеными Роспотребнадзора впервые в России был получен прототип модели иммунодефицитных мышей для изучения инфекции, вызываемой вирусом гепатита B. Эти модели позволяют изучать заболевание в условиях, максимально приближенных к человеческим», — говорится в сообщении.

По заявлению Роспотребнадзора, разработанные модели позволят исследователям в будущем углубленно изучить механизмы заражения и размножения вируса, оценить действенность новых антивирусных средств, а также исследовать влияние различных вирусных мутаций на его способность вызывать заболевание и устойчивость к лекарственным препаратам.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году в мире было зарегистрировано 254 миллиона человек, страдающих хроническим гепатитом B. Ежегодно фиксируется примерно 1,2 миллиона новых случаев заражения. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что российская программа всеобщей вакцинации против гепатита B привела к существенному уменьшению заболеваемости, однако потребность в углубленном изучении вируса остается неизменной.

Ранее группа ученых из Китая и США совершила прорыв в лечении диабета, гепатита и рассеянного склероза, разработав белок, избирательно отключающий опасные иммунные клетки.

Ранее был найден способ «заставить» организм самостоятельно бороться с гепатитом B.