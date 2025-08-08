проект

Россиян предупредили об опасности арбузов из палаток

Врач Глистенкова: арбузы из палаток могут впитывать выхлопы машин

Павел Лисицын/РИА Новости

Лучше и безопаснее купить арбуз в магазине, а не с уличных лотков, так как арбузная кожура может впитывать автомобильные выхлопы, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Диана Глистенкова.

«Не следует приобретать его у трассы или дорог с оживленным движением, так как арбузная кожура может впитывать автомобильные выхлопы. Если покупаете арбуз на рынке, важно, чтобы у продавца было разрешение от СЭС, медицинская книжка и сертификат, контролирующий содержание минеральных удобрений. К сожалению, эти документы есть не у всех и не всегда», — отметила врач.

Важно, чтобы на кожуре арбуза не было никаких механических повреждений, трещин.

«Никогда не покупайте разрезанный арбуз или с надрезанной мякотью, так как велик риск заражения различными болезнетворными микроорганизмами. Обязательно перед тем как разрезать арбуз, промойте его теплой водой, желательно с хозяйственным мылом для минимизации риска кишечной инфекции. Разрезанный арбуз рекомендуется хранить в холодильнике (2–4°C), упакованным в пищевую пленку, не более 24–48 часов. Хранить при комнатной температуре — строго не рекомендуется, даже несколько часов могут быть критичны в жару», — заключила доктор.

Ранее россиян предупредили об опасности аномального роста волос в конъюнктиве глаза.

