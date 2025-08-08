На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Солнце произошла очередная мощная вспышка

РАН: на Солнце в пятницу утром зафиксировали вспышку класса М
Depositphotos

Череда сильных вспышек на Солнце продолжается, утром в пятницу ученые зафиксировали еще одно такое событие. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Утром в пятницу на звезде произошло еще одно такое событие (уровень M2.8 — сильная)», — уточнили в лаборатории.

В ближайшие дни Землю накроет одна из самых мощных за последнее время геомагнитных бурь. Магнитное возмущение связано с редким совпадением сразу двух солнечных процессов — вспышки на Солнце и выброса плазмы, а также активностью корональной дыры. По словам астронома Евгения Бурмистрова, 5 августа на Солнце зафиксирована вспышка класса M4.5, сопровождавшаяся корональным выбросом массы. Почти одновременно начала активно работать и корональная дыра CH69, из которой исходит поток солнечного ветра с рекордной скоростью. Это сочетание факторов и станет причиной геомагнитного шторма, пик которого ожидается 8 и 9 августа. О последствиях явления «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Пермского Политеха.

Ранее врач рассказала о продуктах, которые помогут легче пережить магнитные бури.

