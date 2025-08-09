Россиянам посоветовали менять хрусталик при катаракте в государственных клиниках

Замена хрусталика при катаракте может проводится амбулаторно в частных клиниках, однако лучше ее проводить в государственных учреждениях, где предусмотрен стационар, рассказал «Газете.Ru» офтальмохирург, заведующий отделением оперативной и клинической офтальмологии РНЦХ им. Петровского Касуми Курцхалидзе.

«Длительность операции при стандартной катаракте — 10–15 минут. Выполняется она под местной анестезией. Это безболезненная процедура. В частных клиниках многие операции проводят амбулаторно. Пациент приходит на операцию, а через полчаса уходит. Это позволяет клинике снизить себестоимость услуг, так как не нужно тратить ресурсы на наблюдение за пациентом», – рассказал доктор.

В государственных клиниках часть операций проводят стационарно. Это связано с тем, что у пациентов могут быть сопутствующие заболевания, такие как гипертония, состояния после инфаркта или другие возрастные.

«В таких случаях лучше обеспечить постоянное наблюдение за состоянием пациента как до, так и после операции. Лучше, конечно, проводить такие операции в государственных клиниках в стационаре, чтобы следить за состоянием пациентов. Это более предпочтительный вариант», – заключил специалист.

Ранее в России установили причину устойчивости к химиотерапии неизлечимого рака груди.