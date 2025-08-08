В России установили причину устойчивости к химиотерапии неизлечимого рака груди

Исследователи НИИ онкологии Томского НИМЦ выявили причину резистентности к химиотерапии трижды негативного рака молочной железы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Трижды негативный рак – наиболее агрессивная форма злокачественного новообразования молочной железы, для лечения которого обычно проводится предоперационная химиотерапия. Однако одни пациенты хорошо отвечают на лечение, а у других развивается устойчивость, которая ассоциирована с плохим прогнозом.

«Технология анализа единичных клеток, в частности секвенирование РНК, позволила нам обнаружить популяцию клеток неспецифического иммунитета – определенный кластер моноцитов, связанный с подавлением активности иммунной системы и резистентностью к предоперационной химиотерапии у пациентов с трижды негативным раком молочной железы», – рассказала «Газете.Ru» научный сотрудник лаборатории биологии опухолевой прогрессии НИИ онкологии Томского НИМЦ Марина Патышева.

Исследователи обнаружили, что у больных с устойчивостью к химиотерапии наблюдается высокий уровень иммуносупрессивной популяции моноцитов крови, которая подавляет противоопухолевый иммунный ответ и препятствует действию химиотерапии.

Это удалось обнаружить путем продвинутого биоинформатического анализа, в ходе которого изучались генные корреляционные взаимодействия клеток. Следующий этап – создание доступной диагностической панели для прогнозирования ответа на химиотерапию.

Ранее был назван год запуска водородного завода на Сахалине.