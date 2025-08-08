проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

В России установили причину устойчивости к химиотерапии неизлечимого рака груди

В Томске выявили причину устойчивости к химиотерапии при самом опасном раке груди

true
true
true
close
Shutterstock

Исследователи НИИ онкологии Томского НИМЦ выявили причину резистентности к химиотерапии трижды негативного рака молочной железы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Трижды негативный рак – наиболее агрессивная форма злокачественного новообразования молочной железы, для лечения которого обычно проводится предоперационная химиотерапия. Однако одни пациенты хорошо отвечают на лечение, а у других развивается устойчивость, которая ассоциирована с плохим прогнозом.

«Технология анализа единичных клеток, в частности секвенирование РНК, позволила нам обнаружить популяцию клеток неспецифического иммунитета – определенный кластер моноцитов, связанный с подавлением активности иммунной системы и резистентностью к предоперационной химиотерапии у пациентов с трижды негативным раком молочной железы», – рассказала «Газете.Ru» научный сотрудник лаборатории биологии опухолевой прогрессии НИИ онкологии Томского НИМЦ Марина Патышева.

Исследователи обнаружили, что у больных с устойчивостью к химиотерапии наблюдается высокий уровень иммуносупрессивной популяции моноцитов крови, которая подавляет противоопухолевый иммунный ответ и препятствует действию химиотерапии.

Это удалось обнаружить путем продвинутого биоинформатического анализа, в ходе которого изучались генные корреляционные взаимодействия клеток. Следующий этап – создание доступной диагностической панели для прогнозирования ответа на химиотерапию.

Ранее был назван год запуска водородного завода на Сахалине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами