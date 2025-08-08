Доллары в глазах. Всем ли после 55 нужно менять свой хрусталик глаза на искусственный?

Катаракта — возрастное помутнение хрусталика, при котором ухудшается зрение. Единственный рабочий способ ее победить — заменить хрусталик на искусственный. И рано или поздно поставить такой мини-имплантат придется каждому человеку. Подробнее о том, можно ли заменить хрусталик заранее, какие они бывают и действительно ли служат до конца жизни, в интервью «Газете.Ru» в День офтальмолога рассказал офтальмохирург, заведующий отделением оперативной и клинической офтальмологии РНЦХ им. Петровского Касуми Курцхалидзе.

— Кому нужна замена хрусталика?

— Замена хрусталика может потребоваться по нескольким причинам. Чаще всего это связано с развитием катаракты. Образование катаракты — это естественный возрастной процесс. Хрусталик глаза меняется, становится мутным, что приводит к снижению зрения. В таких случаях необходима операция по замене хрусталика на искусственный.

Кроме катаракты, есть и другие показания для замены хрусталика. Например, при сильной близорукости или дальнозоркости, когда очки становятся неудобными и некомфортными. Я думаю, все хотя бы раз встречали людей с очень толстыми линзами. Лазерная коррекция зрения позволяет в среднем исправить миопию до -15 диоптрий, дальнозоркость до +6 диоптрий и астигматизм до 6 диоптрий. Если у вас зрение хуже, то можно использовать искусственные хрусталики.

Еще одна причина — травмы или воспалительные заболевания глаз, которые могут потребовать замены хрусталика на искусственный имплантат. Таким образом, основными причинами для замены хрусталика являются катаракта, рефракционные нарушения, травмы и воспалительные заболевания глаз.

— Катаракта обычно начинает развиваться после 55–60 лет. Получается, всем после этого возраста нужно менять хрусталик глаза?

— Да, практически всем в определенном возрасте нужна замена хрусталика , но это не значит, что в 60 лет у вас обязательно будет катаракта. Это может произойти и в 50, и в 70, 80 лет, даже в 90. Мы не можем дать четкого ответа, когда начнется помутнение хрусталика, потому что это зависит от большого количества факторов, в том числе наследственных особенностей.

— Если мы знаем, что катаракта неизбежна, можно ли сработать на упреждение и поменять хрусталик, допустим, в 60 лет, не дожидаясь, пока он помутнеет?

— Вот это самый сложный вопрос. Мнения врачей-офтальмологов различаются, и не только в России, но и во всем мире. Я считаю, что этого делать не нужно. Хрусталик, созданный природой, обеспечивает наилучшее зрение. Искусственные хрусталики могут заменить помутневший хрусталик, но не здоровый.

— То есть они не дают идеальное зрение? Даже самые передовые?

— Даже мультифокальные искусственные хрусталики, которые считаются лучшими, не могут полностью заменить естественный. Они позволяют видеть и вдаль, и вблизи, но не дают того же уровня восприятия и чувствительности, что собственный хрусталик. Поэтому лучше сохранить свой хрусталик, если это возможно, не прибегая к операции заранее.

— Какие еще виды хрусталиков бывают?

— Искусственные хрусталики подразделяются на три основных вида. Это монофокальные, торические и мультифокальные. Монофокальные, или однофокусные, помогают скорректировать зрение только вдали или вблизи. Они относительно дешевые.

Мультифокальные линзы — самый современный и дорогой тип искусственных хрусталиков. Благодаря сложному строению оптики такие линзы позволяют видеть хорошо на любых расстояниях.

Еще есть торические линзы, они избавляют пациента как от катаракты, так и от астигматизма. Торические линзы имеют сложный дизайн и состоят из двух частей — асферической и торической. Именно последняя корректирует кривизну роговицы, ставшую некогда причиной астигматизма. Торические линзы бывают как монофокальными, так и мультифокальными.

— Искусственные хрусталики похожи на обычные линзы для коррекции зрения?

— Они похожи на знак доллара. У него оптическая зона круглая, как обычная линза, и от нее отходят опорные элементы, полукруглые дужки. Получается доллар.

Во время операции мы сначала полностью убираем собственный хрусталик, который находится внутри капсульного мешка. Потом мы устанавливаем туда искусственный через небольшой разрез, складывая его пополам с помощью пинцета. Он там раскрывается, и эти дужки делают линзу более устойчивой. В конце операции мы его центрируем, чтобы он стоял четко по центру зрачка.

— Сколько длится такая операция?

— Длительность операции при стандартной катаракте — 10–15 минут. Выполняется она под местной анестезией. Это безболезненная процедура. В частных клиниках многие операции проводят амбулаторно. Пациент приходит на операцию, а через полчаса уходит. Это позволяет клинике снизить себестоимость услуг, так как не нужно тратить ресурсы на наблюдение за пациентом.

В государственных клиниках часть операций проводят стационарно. Это связано с тем, что у пациентов могут быть сопутствующие заболевания, такие как гипертония, состояния после инфаркта или другие возрастные. В таких случаях лучше обеспечить постоянное наблюдение за состоянием пациента как до, так и после операции.

close Офтальмохирург, заведующий отделением оперативной и клинической офтальмологии РНЦХ им. Петровского Касуми Курцхалидзе Из личного архива

— Где лучше делать такие операции?

— Лучше, конечно, проводить такие операции в государственных клиниках в стационаре, чтобы следить за состоянием пациентов. Это более предпочтительный вариант, конечно.

— Пациент видит инструменты? Это ведь страшно.

— Основные манипуляции не будут видны — инструменты редко попадают в фокус. Даже самые тревожные пациенты переносят операцию очень спокойно.

— В России производят искусственные хрусталики?

— Да, у нас импортозамещены все виды искусственных хрусталиков. С одной оговоркой: отечественные производители выпускают их на импортном оборудовании. К сожалению, у нас пока нет полностью отечественных станков для производства хрусталиков. Поэтому такие изделия сложно назвать полностью российскими.

— Какие хрусталики лучше? Если перед вашим пациентом встанет выбор: отечественный хрусталик или иностранный — какой вы ему посоветуете?

— Разницы особой нет, за исключением цены. Наши хрусталики дешевле, потому что нет сложной логистики, это значительный плюс. В остальном — это те же самые иностранные хрусталики. Поэтому я не вижу смысла от них отказываться только потому, что они произведены у нас.

— Какие лучшие выбрать пациенту?

— Наиболее востребованными являются монофокальные хрусталики. Они обеспечивают либо зрение вдаль, либо зрение вблизи. Выбор зависит от индивидуальных потребностей пациента. Например, если у человека была близорукость, ему чаще всего устанавливают монофокальные линзы для зоны вблизи, чтобы он мог видеть без очков на близком расстоянии, но использовал очки для дали. Также их устанавливают при не возрастной катаракте.

Вообще выбор хрусталика больше зависит от патологии, то есть пациент не может выбирать тип хрусталика. Например, при установке мультифокального хрусталика важно, чтобы у пациента кроме катаракты никаких других сопутствующих заболеваний сетчатки не было. Поэтому его устанавливают только при возрастной катаракте.

— Какие проблемы испытывают пациенты после установки искусственного хрусталика?

— Наиболее распространенные проблемы — это засветы. Еще пациенты жалуются на ореолы, особенно в вечернее время, когда зрачок расширяется максимально и вокруг источника света формируются световые круги. Это проблема для пациентов, от которой избавиться нельзя .

Еще одна проблема — четкость зрения. Хоть мультифокальные хрусталики и считаются многофокусными, но все равно на каком-то расстоянии фокус теряется, изображение уже не такое четкое. Например, на расстоянии, скажем так, 30 см человек все видит, 40 см — видит, а на 60 см уже изображение не такое четкое.

Также искусственный хрусталик не так хорошо передает цвета, как собственный. Все это не такие значительные проблемы, но все же они доставляют дискомфорт пациентам. Поэтому я считаю: пока у вас нет катаракты, лучше наслаждайтесь собственным хрусталиком. Тем более сейчас операция отработана на 100%, ее можно сделать амбулаторно в любое время и почти безболезненно. Еще один аргумент против досрочной замены хрусталика, о которой мы говорили, — это осложнения.

— Но вы сказали, что технология отработана на 100%...

— Да, но не нужно забывать, что это полостная операция глаза. Осложнения возникают редко, но никто не застрахован от воспаления, кровоизлияния и отторжения линзы. Никто не может гарантировать, что этого не случится.

— Насколько хватает такого искусственного хрусталика?

— На всю оставшуюся жизнь, они очень долго служат. Но иногда у пациентов может возникнуть так называемая вторичная катаракта или фиброз .

При вторичной катаракте после операции остаются эпителиальные клетки и волокна хрусталика внутри капсулы. Эти клетки начинают формировать новые волокна, которые делают искусственный хрусталик мутным. Чаще всего это происходит из-за недостаточной очистки капсульного мешка от фрагментов клеток и волокон. Тщательная чистка значительно снижает риск возникновения вторичной катаракты.

Еще одно состояние, похожее на вторичную катаракту, — это фиброз задней капсулы. В этом случае задняя капсула становится мутной.

— В этих случаях хрусталик нужно менять?

— Нет, существуют специальные холодные лазеры, которые за несколько секунд восстанавливают прозрачность оптических сред. Процедура проводится один раз, и после нее больше ничего не требуется.

Хотя хрусталик устанавливается на всю жизнь, его замена возможна, но только в редких случаях и в ранние сроки после операции. Повторное вмешательство может негативно сказаться на состоянии глаза и вызвать дискомфорт на длительное время. Поэтому замена хрусталика — это крайняя мера, к которой прибегают только при серьезных показаниях.

— Смена хрусталика — это единственный рабочий метод лечения катаракты? Сообщают о каплях, которые могут «растворить» катаракту, — как вы к этому относитесь?

— С научной точки зрения нет доказательств работоспособности этих капель . На конференциях, съездах и семинарах офтальмологах о них не рассказывают. Если какое-то средство не изучено в достаточной степени, то я отношусь к нему с сомнением. Эффект от них, скорее всего, будет минимальным, как от обычной воды.

Если у человека возникают проблемы со зрением, например, развивается пресбиопия в раннем возрасте (45–50 лет), то ему могут помочь отдых, восстановление сна, правильное питание, витамины и физическая активность. В этом случае зрение может улучшиться. Пока замена хрусталика остается единственным стопроцентным методом лечения катаракты, когда хрусталик помутнел. Это хирургическая операция, и других эффективных методов нет.

— Разрабатываются ли новые технологии по замене хрусталика?

— В хирургии катаракты сегодня существует золотой стандарт — использование ультразвука или факоэмульсификации. Эта технология очень точна и эффективна, она уже прошла проверку временем.

Миллионы пациентов прошли через эту процедуру, и все ее недостатки были выявлены и устранены. Сейчас факоэмульсификация с использованием ультразвука — это самый надежный и проверенный метод лечения катаракты. Новые технологии разрабатывают только в отношении сложных случаев, когда стандартный протокол не подходит, например, подвывиха хрусталика при отсутствии связок.

В посттравматической катаракте, вызванной тяжелой контузией или другими травмами, когда часть ткани, например, радужки, отсутствует, используются искусственные диафрагмы и другие методы. Кроме того, во всем мире, в том числе и в России, ищут способы решить проблемы с засветами, четкостью зрения и передачей цвета. В этой области исследования активно продолжаются для поиска оптимальных решений.