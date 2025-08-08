На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушел из жизни создатель разгонного блока «Фрегат»

Умер один из разработчиков космического проекта «Марс» Асюшкин
«Роскосмос»

Советский и российский конструктор космической техники Владимир Асюшкин умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«С прискорбием сообщаем о безвременной кончине Владимира Андреевича Асюшкина, выдающегося специалиста в области ракетно-космической техники», — отмечается в некрологе.

По данным госкорпорации, Асюшкин окончил Московский авиационный институт и в 1968 году устроился в Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина, где «прошел путь от молодого специалиста до заместителя генерального конструктора по средствам выведения».

Конструктор считается создателем разгонного блока «Фрегат», который предназначен для использования в составе ракет-носителей среднего и тяжелого класса с целью выведения космических аппаратов на различные заданные орбиты.

Асюшкин работал над проектами «Марс» и «Марс-71», 5М («Доставка грунта с планеты Марс»), «Фобос», IRS, а также участвовал в создании стартового комплекса для ракет «Союз» во Французской Гвиане.

В июне на 87-м году жизни скончался генеральный конструктор системы противовоздушной обороны (ПВО) Москвы Яков Безель. За время своей карьеры он опубликовал множество научных трудов и книг по истории развития систем ПВО, оставив за собой богатое творческое наследие. Под его руководством создавалась централизованная ракетная система ПВО Москвы и Московской области, которая за время существования подверглась множеству модернизаций.

Ранее ушел из жизни советский и казахстанский космонавт Мусабаев.

