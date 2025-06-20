Умер генеральный конструктор ПВО Москвы Яков Безель

Генеральный конструктор системы противовоздушной обороны (ПВО) Москвы Яков Безель скончался на 87 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Академии наук авиации и воздухоплавания.

«Он внес огромный вклад в российскую науку и обороноспособность государства. Яков Владимирович был не только одаренным конструктором, но и талантливым преподавателем, вырастившим целое поколение неординарно мыслящих ученых», — говорится в сообщении.

За время своей карьеры он опубликовал множество научных трудов и книг по истории развития систем ПВО, оставив за собой богатое творческое наследие.

Безель — уроженец Москвы. В 1961 году он окончил факультет автоматики, телемеханики и вычислительной техники Московского энергетического института. Еще во время обучения он начал работать в НИИ-5 – головном институте по созданию автоматизированной системы ПВО.

Будучи еще молодым специалистом Безель стал частью команды создателей модернизированной автоматизированной системы радиотехнического батальона, полка «Межа-М» и «Межа-200». Именно под его руководством создавалась централизованная ракетная система ПВО Москвы и Московской области, которая за время существования подверглась множеству модернизаций.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин на полях ПМЭФ заявил, что сегодня эффективность систем ПВО, установленных вокруг Москвы, составляет 99,9%. По его словам, системы в других странах не достигли результатов, аналогичных столичным.

Ранее умер академик РАН Эдуард Волков.