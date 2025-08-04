На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ушел из жизни советский и казахстанский космонавт Мусабаев

Скончался летчик-космонавт и Герой России Талгат Мусабаев
true
true
true
close
РИА Новости

Ушел из жизни известный советский, российский и казахский космонавт, Герой Российской Федерации и Народный Герой Казахстана Талгат Мусабаев. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Мусабаеву было 74 года.

Токаев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким космонавта.

«Талгат Амангельдиевич — герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний, — отметил президент Казахстана.

Мусабаев родился 7 января 1951 года в населенном пункте Каргалы Алма-Атинской области. Службу в космическом отряде начал в 1991 году. Он принял участие в трех космических миссиях — в 1994, 1998 и 2001 годах. Кроме того, Мусабаев командовал первой российской экспедицией посещения МКС. Общая продолжительность полетов космонавта составляет 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду.

До этого в Грузии скончался кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая.

Ранее в возрасте 63 лет умер чемпион мира по борьбе Попов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами