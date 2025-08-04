Ушел из жизни советский и казахстанский космонавт Мусабаев

Ушел из жизни известный советский, российский и казахский космонавт, Герой Российской Федерации и Народный Герой Казахстана Талгат Мусабаев. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Мусабаеву было 74 года.

Токаев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким космонавта.

«Талгат Амангельдиевич — герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний, — отметил президент Казахстана.

Мусабаев родился 7 января 1951 года в населенном пункте Каргалы Алма-Атинской области. Службу в космическом отряде начал в 1991 году. Он принял участие в трех космических миссиях — в 1994, 1998 и 2001 годах. Кроме того, Мусабаев командовал первой российской экспедицией посещения МКС. Общая продолжительность полетов космонавта составляет 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду.

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