Три порции картофеля фри в неделю повышают риск диабета

BMJ: три порции картофеля фри в неделю повышают риск диабета второго типа на 20%
true
true
true
close
Ingram Images/Global Look Press

Употребление более трех порций картофеля фри еженедельно повышает риск развития диабета второго типа на 20%. Об этом свидетельствуют данные 40-летнего исследования Гарвардского университета, опубликованные в BMJ.

Ученые проанализировали данные 205 000 американских медработников без хронических заболеваний. Другие формы приготовления (варка, запекание) не показали значимой связи с диабетом.

«Картофель фри, но не иные варианты приготовления, способствует росту риска. Картофельные блюда могут быть частью здоровой диеты при предпочтении цельнозерновых продуктов», — отметил руководитель исследования профессор Уолтер Уиллетт.

Замена картофеля цельными злаками снижает риск диабета на 4–8%. Белый рис, напротив, незначительно увеличивает вероятность заболевания.

21 июля врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что при сбалансированном рационе и отсутствии проблем со здоровьем редкое употребление фастфуда не нанесет серьезного вреда.

Ранее нестабильный сон связали с риском более 170 заболеваний.

