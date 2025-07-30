На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нестабильный сон связали с риском более 170 заболеваний

HDS: нестабильный сон повышает риск цирроза печени, гангрены и диабета
true
true
true
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Армейского медицинского университета (Китай) установили, что нарушение режима сна может существенно повышать риск развития более 170 заболеваний. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале Health Data Science (HDS).

В работе использовались данные о здоровье 90 тысяч человек из UK Biobank. Участники на протяжении нескольких лет носили акселерометры, которые фиксировали продолжительность сна, его стабильность, частоту ночных пробуждений и отклонения от регулярного графика. Такой подход позволил ученым получить более точную картину, чем традиционные опросы.

Согласно полученным данным, нестабильный сон может более чем в два раза увеличить риск таких состояний, как диабет второго типа, болезнь Паркинсона, цирроз печени, гангрена и острое поражение почек. Например, у людей, засыпающих после 00:30, риск развития цирроза оказался в 2,5 раза выше по сравнению с теми, кто ложится около 23:00. Нарушения ритма сна повышали вероятность гангрены более чем вдвое.

Почти половина всех выявленных связей касалась именно «сбитого» графика сна — области, которая ранее изучалась недостаточно из-за нехватки объективных данных. Дополнительный анализ показал, что у людей с нарушенным сном чаще наблюдаются признаки воспаления: в частности, повышенный уровень лейкоцитов и С-реактивного белка в крови.

Ранее врач рассказала, почему секс улучшает сон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами