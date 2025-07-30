Нестабильный сон связали с риском более 170 заболеваний

Ученые из Армейского медицинского университета (Китай) установили, что нарушение режима сна может существенно повышать риск развития более 170 заболеваний. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале Health Data Science (HDS).

В работе использовались данные о здоровье 90 тысяч человек из UK Biobank. Участники на протяжении нескольких лет носили акселерометры, которые фиксировали продолжительность сна, его стабильность, частоту ночных пробуждений и отклонения от регулярного графика. Такой подход позволил ученым получить более точную картину, чем традиционные опросы.

Согласно полученным данным, нестабильный сон может более чем в два раза увеличить риск таких состояний, как диабет второго типа, болезнь Паркинсона, цирроз печени, гангрена и острое поражение почек. Например, у людей, засыпающих после 00:30, риск развития цирроза оказался в 2,5 раза выше по сравнению с теми, кто ложится около 23:00. Нарушения ритма сна повышали вероятность гангрены более чем вдвое.

Почти половина всех выявленных связей касалась именно «сбитого» графика сна — области, которая ранее изучалась недостаточно из-за нехватки объективных данных. Дополнительный анализ показал, что у людей с нарушенным сном чаще наблюдаются признаки воспаления: в частности, повышенный уровень лейкоцитов и С-реактивного белка в крови.

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