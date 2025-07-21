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Россиянам рассказали, как есть фастфуд безопасно

Врач Кашух: фастфуд не вреден, если употреблять его нечасто
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При сбалансированном рационе и отсутствии проблем со здоровьем редкое употребление фастфуда не нанесет серьезного вреда. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Важно в целом наладить здоровые отношения с едой, ориентироваться на самочувствие, вес. Если обжорство не стало привычкой, человек здоров, питается нормально и лишь время от времени устраивает «праздник живота», ощутимого вреда не будет», — сказала специалист.

Она отметила, что в заведениях общепита, кроме бургеров и картошки фри, часто подаются овощные салаты с наггетсами или креветками, которые сами по себе являются более здоровым перекусом.

Врач также предупредила, что питание одним лишь фастфудом может привести к авитаминозу и тяжелым осложнениям, поскольку такая пища практически не содержит витаминов и клетчатки. Кроме того, по ее словам, увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее россиянам рассказали, какие пищевые привычки ускоряют старение.

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