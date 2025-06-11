Над регионами России взошла клубничная Луна

Жители нескольких регионов России заметили в небе клубничную Луну. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Данное явление наблюдается раз в 18 лет. Луна приобретает красноватый оттенок из-за того, что находится над горизонтом ниже обычного. Ожидается, что спутник достигнет своей полной фазы в среду, 11 июня, в 10:44 мск.

В марте жители разных уголков планеты стали свидетелями редкого астрономического явления — полного лунного затмения, окрасившего Луну в драматический красный цвет. Явление было видно в Америке, над Тихим и Атлантическим океанами, а также в западных частях Европы и Африки.

Другое полное лунное затмение жители Центральной России могли увидеть 5 мая. Явление происходит тогда, когда Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии, и Земля оказывается между Луной и Солнцем, накрывая свой спутник тенью.

Ранее в небе над Москвой заметили редкое явление.