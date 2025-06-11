На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над регионами России взошла клубничная Луна

Клубничная Луна взошла над территорией России
close
Darkfoxelixir/Shutterstock/FOTODOM

Жители нескольких регионов России заметили в небе клубничную Луну. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Данное явление наблюдается раз в 18 лет. Луна приобретает красноватый оттенок из-за того, что находится над горизонтом ниже обычного. Ожидается, что спутник достигнет своей полной фазы в среду, 11 июня, в 10:44 мск.

В марте жители разных уголков планеты стали свидетелями редкого астрономического явления — полного лунного затмения, окрасившего Луну в драматический красный цвет. Явление было видно в Америке, над Тихим и Атлантическим океанами, а также в западных частях Европы и Африки.

Другое полное лунное затмение жители Центральной России могли увидеть 5 мая. Явление происходит тогда, когда Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии, и Земля оказывается между Луной и Солнцем, накрывая свой спутник тенью.

Ранее в небе над Москвой заметили редкое явление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами