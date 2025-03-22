Редкое явление заметили в небе над Москвой

В небе над Москвой заметили редкое природное явление — солнечное гало. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва М125».

В публикации отмечается, что явление увидел житель Лосиноостровского района на северо-востоке столицы.

Издание подчеркивает, что раньше появление эффекта вызывало страх, его воспринимали как предвестник беды, но с появлением точных наук люди научились им любоваться.

Гало связано с появлением радуги, свечение образуется при прохождении света через водяные частицы, содержащиеся в атмосфере.

В феврале жители Московской области увидели северное сияние.

Согласно опубликованным снимкам, атмосферное оптическое явление заметили жители Дмитровского района и Клинского городского округа.

Северное сияние, или аврора бореалис, — это природное явление, при котором в верхних слоях атмосферы Земли образуются яркие световые полосы. Оно возникает, когда заряженные частицы от Солнца взаимодействуют с магнитным полем Земли и возбуждают атомы в атмосфере, вызывая их свечение.

Ранее Меркурий присоединился к редкому параду планет.