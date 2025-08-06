В России нашли способ бороться со страхом уколов у детей

В России начали применять VR-очки, которые помогают детям снизить уровень стресса при взятии биоматериала и проведении вакцинации, а также других процедурах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сети клиник «Будь Здоров», в которых запущена технология.

Технология позволяет снизить уровень стресса у детей при посещении врача и проведении медицинских манипуляций, что особенно важно, если у ребенка отмечается высокий уровень тревожности или есть страх визита к медикам.

«Я уколов не боюсь!» - и мы рады, что теперь маленькие пациенты могут это сказать, приходя в наши процедурные в детской клинике и отделениях педиатрии. Технологии виртуальной реальности помогают детям справиться с тревогой и стрессом при проведении вакцинации, взятии крови и сделать посещение клиники для ребенка комфортным. Находясь в VR-очках, ребенок не только погружается в мир любимых мультгероев, но и привыкает к медицинским процедурам в спокойном режиме. VR-контент позволяет также снизить для врачей и медицинских сестер нагрузку при проведении манипуляций и наладить контакт с юным пациентом», — рассказала главный специалист сети клиник «Будь Здоров» по направлению «педиатрия», главный врач Детской клиники на Сущевском Валу Елизавета Хайми.

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