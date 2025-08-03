Эксперт высказался о космическом объекте, который летит к Земле

Основания полагать, что обнаруженная в июле межзвездная комета 3I/ATLAS является кораблем пришельцев, отсутствуют. Об этом в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Озвучивший теорию с кораблем американский ученый Ави Леб пока ни разу не оказывался прав, приводя такие заявления в прошлом, отметил собеседник агентства.

«Ави Леб и раньше был известен такими своими радикальными оценками — какой объект ни летит, он говорит про инопланетян. Никаких оснований для этого нет. Никаких просто», — подчеркнул Эйсмонт.

Ученый добавил, что в движении объекта нет никаких предпосылок для того, чтобы делать выводы, что их нельзя объяснить законами орбитальной механики.

По мнению Эйсмонта, ажиотаж вокруг межзвездных объектов, залетающих в Солнечную систему, вызван тем, что они пока обнаруживаются достаточно редко.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который направляется ко внутренним планетам Солнечной системы, был обнаружен в начале июля 2025 года в районе орбиты Юпитера. В июле известный израильско-американский астроном Абрам Леб выпустил статью, в которой высказал гипотезу о его искусственном происхождении, якобы он может оказаться инопланетным зондом. Другие ученые отбрасывают такую возможность.

Астроном Владимир Сурдин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что летящий через Солнечную систему «межзвездный зонд» 3I/ATLAS в действительности является межзвездной кометой. По словам собеседника издания, даже если она начнет существенно менять траекторию, это не будет доказательством искусственного происхождения.

Ранее Владимир Сурдин рассказал, можно ли с помощью телескопа увидеть «край Вселенной».