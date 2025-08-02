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В Мексике произошло землетрясение

В мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитудой 5,9
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Uwe Anspach/Global Look Press

В штате Оахака на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила сейсмологическая служба страны в социальной сети X.

«Землетрясение магнитудой 5,9. Локация: 13 километров к востоку от Тлаколулы, Оахака. Время: 2 августа 2025 года, 11:58 (20:58 мск — «Газета.Ru»). Глубина — 74 километра», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате природного катаклизма никто не пострадал, разрушений нет. Власти штата проводят оценку возможного ущерба.

31 июля в Горном Алтае произошло землетрясение магнитудой 3,2. По данным МЧС по региону, никто не пострадал. Эпицентр располагался в 28 километрах северо-восточнее населенного пункта Бельтир.

30 июля примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) в акватории Тихого океана возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр природного катаклизма находился в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского, а его очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года.

Ранее сейсмолог рассказал россиянам, как себя вести во время землетрясений.

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