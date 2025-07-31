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В NASA назвали предполагаемый срок высадки астронавтов на Луну

Глава NASA Даффи: астронавты высадятся на Луну в течение трех с половиной лет
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Thomas Campbell/NASA

Соединенные Штаты через три с половиной года планируют высадить своих астронавтов на Луну. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи.

По его словам, в 2026 году американские астронавты облетят Луну, но не будут на ней прилуняться. Посадка будет осуществлена в период, пока Дональд Трамп занимает пост главы государства, то есть до января 2029 года.

Даффи подчеркнул, что на Луне будет обустроена постоянная американская база. Полученные там знания помогут осуществить полет на Марс.

23 июня сообщалось, что американские ученые из NASA запустят первую в своем роде миссию Arcstone для калибровки орбитальных спутников Земли с помощью Луны.

8 мая сообщалось, что государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» заключила с Китайской Народной Республикой меморандум о сотрудничестве в области создания лунной электростанции.

Ранее в России выяснили, где искать жизнь за пределами Земли.

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