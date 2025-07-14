В России выяснили, где искать жизнь за пределами Земли

Вулканы выше Эвереста, скрытые подо льдом океаны и метановые моря — все это не фантастика, а реальные спутники планет Солнечной системы. По мнению преподавателя Пермского Политеха Евгения Бурмистрова, именно они — главные кандидаты на наличие внеземной жизни и даже будущую колонизацию. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

Всего известно более 250 спутников, и большая часть принадлежит газовым гигантам: у Сатурна — 146, у Юпитера — 95. Земля довольствуется Луной, у Венеры и Меркурия их вовсе нет. Количество зависит от массы планеты и расстояния до Солнца: крупные и дальние притягивают ледяные тела, а близкие к звезде — нет.

Спутники могут образоваться при столкновении (как Луна), быть захваченными астероидами (многие спутники Юпитера) или сформироваться вместе с планетой (как Ганимед). Маленькие спутники — чаще неровной формы, вроде «картошки» Фобоса или «губки» Гипериона.

Некоторые — по-настоящему удивительны. Ио — самый вулканически активный объект в системе. Европа и Энцелад — покрыты льдом, под которым скрываются солёные океаны с гейзерами, выбрасывающими воду и органику в космос. Все это делает их потенциальными обиталищами жизни.

А вот Титан — спутник Сатурна — рассматривается как наиболее пригодный для колонизации. У него плотная атмосфера, дожди из метана, углеводородные моря и лед, из которого можно получать воду и кислород. Там даже возможна энергетика — от ветра и химических реакций.

Некоторые спутники ведут себя нестабильно. Тритон вращается «задом наперед» и был, вероятно, захвачен Нептуном. Фобос медленно падает на Марс. А Луна, наоборот, отдаляется от Земли на 4 см в год — это может повлиять на климат и жизнь на планете в будущем.

Исследование спутников продолжается. К Европе и Ганимеду уже направлены космические миссии. Ученые надеются, что они помогут ответить на один из главных вопросов человечества — одни ли мы во Вселенной.

Ранее в Солнечной системе был обнаружен загадочный объект возрастом 7 миллиардов лет.