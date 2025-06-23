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Ученые превратят Луну в гигантское космическое зеркало для калибровки спутников

Миссия NASA Archstone повысит точность орбитального зондирования Земли
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NASA

Американские ученые из NASA запустят первую в своем роде миссию Arcstone для калибровки орбитальных спутников Земли с помощью Луны. Подход может значительно повысить качество данных дистанционного зондирования нашей планеты. О проекте сообщается на официальном сайте космического агентства США.

Идея использовать Луну как «космическое зеркало» появилась еще в 1960-х, но только современные технологии позволили реализовать ее с необходимой точностью.

Миссия Arcstone оснащена специальным спектрометром, который в течение шести месяцев будет точно измерять солнечный свет, отраженный от поверхности Луны. Эти данные станут «золотым стандартом» для калибровки тысяч спутниковых датчиков, наблюдающих за Землей.

«Луна — идеальный природный калибратор. Ее отражение чрезвычайно стабильно и не искажается атмосферой, в отличие от земных измерений», — объяснил руководитель проекта из Исследовательского центра NASA в Лэнгли.

Современные спутники используют разные методы калибровки, что приводит к расхождениям в данных. Отсутствие единого стандарта затрудняет сравнение информации от разных аппаратов и создает пробелы в многолетних наблюдениях. По словам исследователей, проблема напоминает попытку врачей поставить диагноз при помощи термометров с разной шкалой.

Компактный прибор разместят на миниатюрном спутнике CubeSat. Если шестимесячная демонстрация технологии пройдет успешно, NASA планирует расширить миссию.

В перспективе «лунный стандарт» даст повысить точность текущих наблюдений, перепроверить архивные данные за десятилетия и уменьшить стоимость обслуживания спутников.

Ранее астрономы показали первые снимки космоса с новейшего телескопа имени Веры Рубин.

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