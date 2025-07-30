Ученый предупредил о сильных афтершоках после землетрясения на Камчатке

После землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Об этом РИА Новости сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

«В крае обстановка нормальная, население несколько нервничает, но в основном, думаю, обстановка спокойная. Ожидаем довольно сильных, но не разрушительных афтершоков», — сказал ученый.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

Ранее землетрясение на Камчатке классифицировали как выдающееся событие.